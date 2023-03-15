Кедми: американцы не хотят военного противостояния с Россией

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Политолог Яков Кедми оценил вероятность вооружённого противостояния между Россией и США.

По мнению эксперта, действия американской стороны никак не показывают того, что они хотят военного конфликта с РФ. Белый дом, даже если и поднимает эту тему, то обязательно с оговоркой, что такого сценария допустить нельзя.

Кедми добавил, что Вашингтон пугает современное российское вооружение, в чём неоднократно признавались его представители, что также говорит о том, что они будут пытаться не допустить перехода "красных линий" в отношениях с Москвой.

"Логика происходящего не говорит о том, что американские военные хотят войны. Они о ней ничего не говорят, а если и говорят, то только в русле того, что этого нельзя допустить. Помимо этого, исходя из оценки, которую военные США дают российскому оружию, можно сказать, что нет никакого шанса, что они решатся на военные действия", — сказал Кедми в эфире телеканала Соловьёв Live.

Ранее эксперт отмечал, что, несмотря на это, американцы могут быть слишком самоуверенными, считая, что какие-то их действия не должны привести к столкновению с РФ. Однако они могут ошибаться, напомнил политолог.