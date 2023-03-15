Западные страны поставили на Украину так называемы умные бомбы JDAM, которые могут изменять траекторию планирующего полёта. По словам командующего американскими ВВС в Европе Джеймса Хекера, боеприпасы позволят поражать цели с большей точностью.
Однако французские аналитики отметили, что "умные" JDAM не принесут большой пользы украинской армии.
"Эти бомбы действуют только при выброске с самолёта, а российская авиация уже давно господствует в воздухе, не давая самолётам ВСУ взлетать и приближаться к российским позициям", — сделали вывод авторы Le Figaro.
Ранее в Сети появились кадры первого применения американской бомбы под Артёмовском.
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Армия России накрыла огнём колонну ВСУ.