SCMP: всё больше стран начинают выступать против навязанного Западом миропорядка

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Всё больше государств начинают громко заявлять о том, что им не нравится навязанный Западом мировой порядок, пишет South China Morning Post.

Как отметил представитель Гонконгского университета Эндрю Шэн, руководители многих стран стали бояться агрессии со стороны Запада. По его словам, они видят, как западные лидеры пытаются избавиться от России, поэтому опасаются стать жертвами США и их партнёров.

"Роман с Западом завершился, комедия превращается в фарс", — сказано в публикации.

Эксперт добавил, что США и НАТО выдумали угрозу в лице РФ. Кроме того, Шэн подчеркнул: в последнее время Североатлантический альянс регулярно предупреждает "глобальный Юг" (Азия, Африка, Латинская Америка) о возможных "последствиях" в случае отказа от поддержки Украины и политики её президента Владимира Зеленского.

Специалист считает, что "бывшие рабы" НАТО не намерены молчать и придерживаться старого мироустройства.