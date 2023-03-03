Многополярная модель мира, предложенная российским лидером Владимиром Путиным, гораздо лучше, чем навязанный США порядок. Такое мнение выразил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди.
Он согласился со словами Путина о том, что каждое государство имеет право на отстаивание собственной культуры, истории и интересов. Офицер напомнил, что президент РФ уже много лет выступает за многополярность.
"Для меня это очень разумный подход", — подчеркнул Джиральди в интервью Judging Freedom.
По его мнению, Вашингтон всеми силами пытается сохранить одностороннюю модель отношений. Он считает, что в изменившихся реалиях следует прислушаться к предложениям Путина.
Ранее Джиральди заявил, что лидер США Джо Байден получает лишь ту информацию об украинском конфликте, которую "он хочет услышать". Как пояснил офицер, честные доклады о ситуации на Украине не доходят до американского президента.
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