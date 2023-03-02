Baijiahao: Путин не намерен больше быть вежливым — Запад сработал слишком жёстко

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Владимир Путин увидел истинную сущность НАТО. Жестокие действия Запада привели к тому, что президент России больше не будет вести себя вежливо. Об этом заявили эксперты китайского издания Baijiahao. Пересказ публикации передаёт "ПолитРоссия".

После занятия поста главы государства Путин прилагал усилия для дружбы с Западом. Президент даже предлагал, чтобы РФ вступила в НАТО. Запад отклонил данную инициативу.

"Постепенно Путин по-настоящему осознал: НАТО желает не просто держать РФ под абсолютным контролем, но и развалить его страну", — считают эксперты.

Выводы президента подтвердились реакцией НАТО на спецоперацию. Запад начал активно поддерживать киевский режим. Аналитики уверены, что Путин после этого больше не будет вести себя с ним вежливо.