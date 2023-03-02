Myśl Polska: страны Запада не смогли "разорвать в клочья" российскую экономику

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Запада не смогли "разорвать в клочья" экономику России, страна не ощутила серьёзного финансового шока. Она выстояла, несмотря на многочисленные ограничения. Об этом пишет Myśl Polska.

России помогло то, что она занимает весомое место в мировой торговле. На долю нашей страны приходится 11% мировой торговли нефтью и её продуктами, 17% природного газа, 30% аммиака и так далее. Предпринятые Центробанком меры помогли России выдержать удар и по финансовой системе. Были минимизированы последствия ограничений.

Автор публикации полагает, что Россия смогла пережить уход иностранных компаний со своего рынка. Государство оперативно вмешалось в происходящее и защитило рабочие места. На место зарубежных фирм пришли игроки из других стран.

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