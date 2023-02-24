РИА Новости: РФ отразила беспрецедентный удар коллективного Запада по экономике

В течение последнего года на Россию оказывает мощное давление коллективный Запад, который предпринял попытку нанести беспрецедентный удар по стране. Миротворческая спецоперация на Украине стала предлогом для реализации задуманного.

Однако противнику не удалось добиться краха экономики, несмотря на усилия. Запад был уверен, что подорвёт финансовую систему РФ с помощью санкций, демонстративного ухода многих компаний, разрушения логистических цепочек. Экономика России смогла выстоять, сократившись всего на 2,5%.

"Все ключевые макроэкономические показатели, соответственно, должны были ухудшиться. Звучали прогнозы о катастрофической инфляции — 23%. Действительно, в апреле она доходила до 17,8%, но по итогам прошлого года получилось 12,4%. В этом году ожидается возвращение показателей к целевым 4%", — пишет обозреватель РИА Новости Елена Савельева.

Эксперты отметили, что, несмотря на разрушение логистических цепочек, обвала производства не произошло.

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