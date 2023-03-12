Киев вынашивает планы наступления и сейчас продумывает детали этой военной операции. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в беседе с изданием Journal du Dimacnhe.
Стефанишина подчеркнула, что для проведения наступления ВСУ требуется западное оружие, потому что украинские военные не могут наступать на "позиции русских с пустыми руками".
"Планирование этой операции уже началось", — заверила Стефанишина.
Вице-премьер подчеркнула, что Киев не сможет начать запланированное контрнаступление до тех пор, пока у него не будет достаточно боеприпасов и оружия. Стефанишина уточнила, что украинской армии для этого требуются артиллерия, танки, снаряды, бронетехника и самолёты.
О том, что Киев готовится к контрнаступлению, заявил ещё в феврале министр обороны Украины Алексей Резников.
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