Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение "тщательно проработать" вопрос с переименованием России в Московию. Ранее граждане Незалежной подписали соответствующую петицию.
Согласно информации, "делом" займётся премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Поднятый в петиции вопрос (о переименовании России в Московию. — Прим. ред.) требует тщательной проработки… Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке", — заявил Зеленский.
Как уточнил украинский лидер, работа будет проходить в том числе в сотрудничестве с "научными сообществами".
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