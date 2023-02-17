На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая на Украине

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На сайт Офиса украинского президента Владимира Зеленского внесена петиция с просьбой оставить День Победы официальным праздником на территории Украины.

В документе сказано, что отмена 9 мая будет восприниматься как тотальный демонтаж исторической памяти. Украинцы призвали не допустить такого сценария. Кроме того, они добавили, что страна должна помнить о боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат.

"На основании вышеизложенного, 9 мая в Украине считать официальным праздником и нерабочим днём", — подчёркивается в петиции, размещённой на сайте Зеленского.

Петицию зарегистрировали 16 февраля. Чтобы украинский президент рассмотрел её, нужно набрать 25 тысяч голосов. Однако на сегодняшний день документ поддержали лишь 80 граждан.

Ранее сообщалось, что петиция о переименовании России в Московию набрала необходимые голоса для рассмотрения Зеленским.