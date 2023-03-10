Командир "Пятнашки" Авидзба заявил, что бойцы Абхазии готовились к открытию Грузией второго фронта

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На акции протеста в Тбилиси митингующие скандировали: "Сухуми!" Командир интербригады "Пятнашка" Герой ДНР Ахра Авидзба (Абхаз) прокомментировал произошедшее. Об этом пишет EADaily.

От заявил о готовности своей страны к открытию второго фронта в Тбилиси.

"У всех митингов, которые начинались на Украине, подоплёка была другая, а результат — в…*. Для себя мы понимаем, что, когда в Грузии начинают горланить: "Сухуми, Цхинвали", они намекают, что открывают второй фронт", — сказал Абхаз.

По его словам, в Абхазии ополченцы готовы воевать и защищать Родину. Бойцы обладают самоорганизацией на высоком уровне.

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