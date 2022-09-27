Руководитель МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что власти пока не планируют ограничивать въезд в страну для граждан РФ.
"Россияне всегда приезжали. Они будут приезжать и сейчас", — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции.
По данным ведомства на понедельник, 26 сентября, в Грузию прибыли до 10 тысяч граждан нашей страны.
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