Глава МВД Грузии: Тбилиси не собирается закрывать границу с Россией

Руководитель МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что власти пока не планируют ограничивать въезд в страну для граждан РФ.

"Россияне всегда приезжали. Они будут приезжать и сейчас", — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции.

По данным ведомства на понедельник, 26 сентября, в Грузию прибыли до 10 тысяч граждан нашей страны.