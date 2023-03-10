Лавров: Запад хочет вести гибридную войну против РФ не на жизнь, а на смерть

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет вести гибридную войну против РФ не на жизнь, а на смерть.

Лавров заявил, что Запад агрессивно настроен по отношению к России. Он заявил, что незаконные антироссийские санкции покатывают желание Запада вести "войну не на жизнь, а на смерть". Он отметил, что эта "гибридная война" готовилась задолго до начала спецоперации (СВО). По его словам, это началось вскоре после госпереворота на Украине.

"Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота — воспринимается ими как "Это есть наш последний и решительный бой", — сказал Лавров.