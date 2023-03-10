Глава Пентагона: Россия пошла на "беспрецедентное соглашение" с Ираном

Ради помощи в контексте спецоперации на Украине Россия заключила "беспрецедентную оборонную сделку" с Ираном, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Так, по словам Остина, соглашение связано с оборонной промышленностью.

"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", — заявил министр на конференции.

Откуда у Пентагона информация, Остин не уточнил, как и то, какие конкретно нюансы содержит "сделка".