Ради помощи в контексте спецоперации на Украине Россия заключила "беспрецедентную оборонную сделку" с Ираном, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Так, по словам Остина, соглашение связано с оборонной промышленностью.
"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", — заявил министр на конференции.
Откуда у Пентагона информация, Остин не уточнил, как и то, какие конкретно нюансы содержит "сделка".
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