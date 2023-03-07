РИА Новости: мир распадается на новые валютные зоны — рубль может встать во главе

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мир распадается на валютные зоны, и во главе одной из них может встать российский рубль, заявил экономист Михаил Хазин. По его словам, экономика не станет прежней, такой как была до начала спецоперации на Украине.

Мировые рынки распадаются не только на валютные, но и экономические зоны. На фоне этого у рубля есть возможность занять одну из главных позиций в секторе.

"Мир, и, это видно уже сейчас, распадается не только на новые экономические, но и на новые валютные зоны, — пояснил Хазин РИА Новости. — В одну из зон войдут её (России. — Прим. ред.) ближайшие соседи, Иран, Турция и арабский мир, возможно, кто-то ещё".

По мнению экономиста, необязательно, что во главе одной валютной зоны встанут деньги какой-либо из стран, вполне возможно, что получится прийти к валютному консенсусу как в государствах Евросоюза.

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