Француз побывал в Москве и удивился последствиям санкций против РФ: "Всё как обычно"

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия сумела перестроить экономику так, что свела на нет европейские и западные санкции, заявил французский аналитик Мерьядек Раффре. По его словам, примечательно, что даже ушедшие с российского рынка компании, снова вернулись.

По его словам, полки магазинов "ломятся" от продуктов и россияне ничем не ущемлены.

"В Москве всё как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены, — рассказал Раффре на страницах Valeurs Actuelles. — Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам".

Как подчеркнул аналитик, Россия сумела обуздать инфляцию, сдержать цены и стабилизировать курс рубля. По словам Раффре, санкции запада и ЕС против российской стороны не дали никакого эффекта.

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