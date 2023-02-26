Россия сумела перестроить экономику так, что свела на нет европейские и западные санкции, заявил французский аналитик Мерьядек Раффре. По его словам, примечательно, что даже ушедшие с российского рынка компании, снова вернулись.
По его словам, полки магазинов "ломятся" от продуктов и россияне ничем не ущемлены.
"В Москве всё как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены, — рассказал Раффре на страницах Valeurs Actuelles. — Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам".
Как подчеркнул аналитик, Россия сумела обуздать инфляцию, сдержать цены и стабилизировать курс рубля. По словам Раффре, санкции запада и ЕС против российской стороны не дали никакого эффекта.
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