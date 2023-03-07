Политолог Михеев: "Северный потоки" взорвала проукраинская группировка под названием ЦРУ

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Политолог Сергей Михеев подверг жёсткой критике публикацию издания The New York Times, в которой говорится о том, что взрывы газопроводов "Северный поток" были взорваны "проукраинской группировкой", о чём поспешили сообщить официальные лица США.

Эксперт назвал статью о виновниках диверсии на газопроводе "лажей". Он напомнил, что для совершения теракта такого уровня необходимы сложнейшая подготовка и оборудование, и обмануть военно-морские силы сразу нескольких государств.

"А самое главное — надо же провести вокруг пальца одновременно все самые военно-морские силы сразу. Датские, шведские, немецкие, всю систему обнаружения НАТО. Какая таинственная банда — обошла все абсолютно препятствия! Давайте вещи называть своими именами — это была про-украинская группировка под названием ЦРУ", — сказал Михеев, слова которого приводит Telegram-канал журналиста Романа Голованова.

Эксперт напомнил, что враньё - это отличительная черта американцев, и недаром президент РФ назвал США "империей лжи". Для Вашингтона, не считающегося ни с чем, не имеет значения, что его ложь может быть абсурдной.

Михеев считает, что такая "шняга", как публикация в The New York Times, предназначена для непритязательных американских и европейских обывателей, которые с детства верят в комиксы про "доктора Зло и супергероев".