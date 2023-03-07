Профессор из США Уолт: Вашингтон жаждет оставаться главной страной в рамках однополярного мира

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

США будут изо всех сил противиться возвращению многополярного мира, потому что им не нужны конкуренты. Такую точку зрения высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Эксперт написал, что после завершения холодной войны Вашингтон наслаждался преимуществами однополярного мира, хотя всевозможные эксперты и мировые лидеры хотят возвращения многополярного мира, активно стремясь к этому.

Однако США такой расклад совсем не устраивает. Они хотят по-прежнему быть мировым лидером "впереди всех" остальных.

"Вашингтон с этим не согласен. Он предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства", — написал Уолт в материале для издания Foreign Policy.

Сам профессор напомнил, что многополярный мир облегчит жизнь США, которым не придётся отвечать за безопасность других стран, которые будут достаточно сильными для того, чтобы защитить себя самостоятельно.

Эксперт уверен, что от США потребуется очень много усилий, чтобы помешать возвращению многополярного мира.