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NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США

1:43
Мир

Аналитики китайского издания NetEase заявили, что РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США.

NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США

Китайские эксперты уверены, что Штатам очень сильно повезло. Они оказались в выгодном положении благодаря однополярной модели мира, в которой США заняли роль гегемона. Благодаря этому Америка пользуется множеством преимуществ.

"Причина, по которой США могут сидеть на троне гегемонии, заключается главным образом в том, что они действительно сильны во многих областях", — уверены китайские аналитики.

Ни одна страна в мире не обладает такой же мощью, что и США, пишут авторы статьи. Американцы уверены, что так будет и дальше. Однако, по мнению китайских экспертов, они не понимают, что однополярному миру пришёл конец.

"Путин прямо дал понять, что Россия может стать пионером в борьбе с гегемонией", — говорится в статье.

Китайские авторы подмечают, что Москва не желает занять место Вашингтона. Напротив, Россия борется за изменение модели с однополярной на многополярную. РФ уже делает первые успешные шаги в этом направлении. По мнению авторов статьи, скоро всё больше стран будут присоединяться к антигегемонистской волне. Это сильно ударит по лидирующей позиции США. Из-за этого Штаты лишатся всех своих преференций.

Вашингтон сопротивляется этому, как "старая уличная крыса, загнанная в угол". Однако мировой порядок, в котором доминируют США, уже постепенно утрачивает свою актуальность, и именно Москва стоит в авангарде борьбы с американской гегемонией.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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