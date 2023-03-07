Эксперты: Австралия в ближайшие три года начнёт войну с Китаем

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Военный конфликт между Австралией и КНР может начаться до 2026 года, считают австралийские аналитики и призывают власти срочно начинать укреплять оборону.

"Самый серьёзный риск — это нападение Китая на Тайвань, которое спровоцирует конфликт с США и другими демократиями, включая Австралию", — цитирует открытое письмо специалистов в области геополитики и международных отношений агентство ТАСС.

По их словам, военная мощь КНР растёт невиданными темпами и уже давно обогнала австралийский военный потенциал даже с учётом помощи союзников. Эксперты предупреждают, что в случае войны Китай будет полностью контролировать регион, что угрожает Австралии экономической и военной блокадой.

Ранее аналитики пришли к выводу, что мирный план урегулирования украинского кризиса, предложенный Пекином, является троянским конём, нацеленным на разрушение НАТО и помощь России.