Financial Review: "мирный план" Китая является троянским конём — он поможет РФ и перессорит НАТО

Представленный китайскими властями "мирный план" по урегулированию украинского кризиса должен предотвратить поражение России и спровоцировать внутренние конфликты на Западе, заявил австралийский историк Джеймс Карран.

"Главная цель Китая состоит в том, чтобы с помощью "мирного плана" спасти свой международный имидж и свои отношения с членами Евросоюза, а также предотвратить поражение России", — пишет он в издании Financial Review.

Эксперт также отметил, предложенный Китаем троянский конь должен рассорить страны Североатлантического альянса, так как не все члены военного блока согласятся выполнять предложенные Пекином шаги.