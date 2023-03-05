Представленный китайскими властями "мирный план" по урегулированию украинского кризиса должен предотвратить поражение России и спровоцировать внутренние конфликты на Западе, заявил австралийский историк Джеймс Карран.
"Главная цель Китая состоит в том, чтобы с помощью "мирного плана" спасти свой международный имидж и свои отношения с членами Евросоюза, а также предотвратить поражение России", — пишет он в издании Financial Review.
Эксперт также отметил, предложенный Китаем троянский конь должен рассорить страны Североатлантического альянса, так как не все члены военного блока согласятся выполнять предложенные Пекином шаги.
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