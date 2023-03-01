Экс-сотрудник Белого дома Риттер: РФ и КНР нужно объединиться, чтобы избавиться от США

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Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс уверен, что РФ и КНР нужно объединиться, чтобы избавиться от США.

Робертс напомнил, что недавно Пекин предложил план по урегулированию конфликта на Украине. Россия поприветствовала искренние усилия КНР, а Запад документ не оценил. Робертс пишет, что США и их союзники полагают, будто Россия стремится к миру из-за страха. Запад принимает это за слабость.

"Но правильное ли это прочтение?" — усомнился Робертс.

По мнению бывшего сотрудника Белого дома, действия США показывают то, что они не желают скорейшего прекращения конфликта. В это же самое время Россия и Китай делают всё для того, чтобы предотвратить расширение конфликта. Робертс полагает, что на фоне этого РФ и КНР могут создать свой грозный военный союз и использовать отказ Запада от мирного соглашения в качестве оправдания. Для мира это значит появление двух ядерных вооруженных лагерей.

Робертс отметил, что Москва всегда соблюдает международные нормы, а на крайние меры идёт только тогда, когда иного выхода нет.

"Неужели американские неоконсерваторы, будучи глупыми поджигателями войны, создали альянс, способный избавиться от США?" — задается вопросом Робертс.