В Госдепе сообщили о встрече посла РФ Антонова с коллегами-дипломатами из ведомства

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В Госдепе сообщили о встрече посла РФ Анатолия Антонова с коллегами-дипломатами из ведомства.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что Антонов недавно общался с американскими дипломатами. Не вдаваясь в подробности, Прайс отметил, что посол РФ — "один из аспектов коммуникации" между США и Россией.