В Госдепе сообщили о встрече посла РФ Анатолия Антонова с коллегами-дипломатами из ведомства.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что Антонов недавно общался с американскими дипломатами. Не вдаваясь в подробности, Прайс отметил, что посол РФ — "один из аспектов коммуникации" между США и Россией.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.