Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве

Антонов: в посольстве США работают люди, которые не являются американцами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в посольстве США работают люди, которые не являются американцами.

В эфире программы "Большая игра" Антонов рассказал, что Штаты обходят запрет РФ по работе американской дипмиссии в Москве. Он отметил, что более 130 работников посольства не являются гражданами США.

В апреле 2021 года Москва в ответ на антироссийские санкции запретила Вашингтону нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.