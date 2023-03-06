Sohu: Макрон хотел "помириться" с Путиным, но Песков разоблачил эту ложь

1:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Издание Sohu заявляет, что Эммануэль Макрон хотел "помириться" с Владимиром Путиным, но Песков разоблачил эту ложь.

Макрон уже не раз заявлял о том, что Россия — это часть Европы. Он говорил о том, что ЕС необходимо поддерживать диалог с Москвой. Такой же риторики придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. Он намекал, что после окончания СВО Германия хотела бы возродить экономическое сотрудничество с Россией.

"По сути, они оба — Макрон и Шольц — подчеркнули, что диалог является основой мира", — пишет Sohu.

По мнению китайских экспертов, Макрон и Шольц говорят это для демонстрации миролюбивого отношения к Москве и в попытке "помириться" с Путиным.

Однако все их слова оказались ложью. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких попыток поговорить о мирном решении проблемы главы стран ЕС не предпринимали. Особенно Песков выделил французского лидера.

"Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что он буквально днями и ночами будет звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов. Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора", — заявил Песков.

Китайские аналитики согласились с тем, что Макрон лишь говорит, но не предпринимает никаких попыток реализовать свои обещания. Шольц и Макрон говорят о мирных переговорах, но при этом продолжают поставки оружия киевскому режиму. Китайские эксперты также вспомнили обман Евросоюза, связанный с Минскими соглашениями.

"Можно сказать только одно: "мирные” замечания этих двух остаются лишь на поверхностном уровне", — заявили авторы Sohu.