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Sohu: "пророссийские" намёки Франции и Германии разгневали Зеленского

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Мир

Китайские аналитики Sohu сообщают, что "пророссийские" намёки Франции и Германии разгневали Владимира Зеленского.

Sohu: "пророссийские" намёки Франции и Германии разгневали Зеленского

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, по словам китайских экспертов, недавно намекнули Зеленскому, что ему пора бы начать рассматривать вариант мирных переговоров с Владимиром Путиным. Однако на публику данные заявления не выносились.

"В частном порядке Макрон и Шольц оказали давление на Зеленского, предлагая ему принять трудное решение, то есть немедленно возобновить переговоры с Россией", — пишут аналитики.

Авторы Sohu полагают, что Зеленский разозлился и наотрез отказался от предложения Макрона и Шольца. Киев по-прежнему призывает Запад принять Украину в НАТО и требует больше оружия. Китайские авторы делают вывод, что Зеленский не хочет завершать СВО.

Эксперты КНР полагают, что Зеленскому невыгодно завершать конфликт. Украина сейчас получает всё то, о чём не могла мечтать несколько лет назад. Политики Незалежной выступают на политических, культурных и спортивных сценах. Запад присылает Киеву оружие и деньги, которые не всегда идут на нужное дело.

"Лидеры Украины оттопырили свои карманы и полностью набили их. Как же они откажутся от этого, когда им так хорошо?" — спрашивают авторы Sohu.

Если переговоры с Москвой начнутся, то рано или поздно компромисс будет достигнут. При таком раскладе Украина потеряет свою ценность в глазах Запада и лишится поддержки ЕС и США.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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