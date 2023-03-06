РИА Новости: американцы желают видеть Путина президентом США

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Предвыборная гонка в США получила неожиданный поворот на фоне усталости от Джо Байдена и Дональда Трампа. Многие граждане захотели видеть на месте главы государства такого человека, как президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Аналитик отмечает, что растёт популярность российского лидера среди простых американцев, вопреки всей русофобской пропаганде. Они видят в нём лидера, который заботится о своей стране.

Официальные западные СМИ до сих пор выставляют Путина в роли "Доктора Зло". При этом в народных массах наблюдается противоречивое отношение к президенту РФ. Интерес к политику, в частности, связан с жёсткой позицией по отношению к противникам Москвы, отмечает Никифорова.