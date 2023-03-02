Bloomberg: США попытаются запугать союзников России в кулуарах саммита G20

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Представители США на саммите G20 в Индии будут убеждать других участников не допустить расширения военного сотрудничества России с Китаем и другими странами, сообщает американское издание Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленные источники в Госдепе.

Официальные лица США в кулуарах саммита попытаются запугать представителей стран, желающих помочь России, "реальными издержками".

Не только Соединенные Штаты, но и другие государства обеспокоены углублением военного сотрудничества России с другими странами, в частности, с Китаем, отмечается в материале.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разочарован в Пекине, поскольку китайский лидер Си Цзиньпин отказался поддерживать антироссийский курс Запада.

В настоящее время западные страны делают все возможное, чтобы Россия и Китай не продолжали сближение. В качестве основной меры Вашингтон использует угрозы и шантаж.

Ранее издание Reuters сообщало, что США по закрытым дипломатическим каналам ведут переговоры со странами G7 о возможном вводе санкций против Китая из-за поддержки России.