США тайно, по закрытым дипломатическим каналам ведут переговоры со странами G7 о возможном вводе санкций против Китая, сообщили СМИ. По их данным, Вашингтон заявил о якобы военной помощи, которую может оказать Пекин Москве для нужд спецоперации на Украине.
При этом не уточняется, о каких конкретно рестрикциях идёт речь.
"В последние недели Вашингтон и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает. Помощники президента США Джо Байдена не предоставили публичных доказательств", — пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Минфин США отказал журналистам в предоставлении информации: будут ли действительно введены санкции против Китая. Не стали это комментировать и в американской администрации.
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