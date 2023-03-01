Белый дом на самом деле не оказывает помощи киевскому режиму, а просто даёт ему огромные взятки, преследуя свои собственные цели. Об этом сообщил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер.
Эксперт рассказал, что был свидетелем передачи денежных средств от имени президента Джорджа Буша-младшего в Ираке. По мнению Шаффера, давая деньги, США покупают для себя право давать указания своим "партнёрам".
Разведчик уточнил, что речь идёт о больших суммах взяток, а цели, которые преследуют США, никак не соприкасаются с безопасностью или национальными интересами страны.
"На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества. По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать ваши и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с нашей внутренней или национальной безопасностью", — заявил Шаффер на YouTube-канале Judging Freedom.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен проинформировала о передаче Киеву 1,25 миллиарда долларов, что стало первым траншем пакета очередного пакета финансовой помощи, которую Вашингтон обещал Украине. Его сумма должна составить 9,9 миллиарда долларов.
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