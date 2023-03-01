Рейтинг самых популярных политических деятелей Германии возглавил недавно назначенный глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что это небывалое дело для страны, которая отягощена страшной исторической памятью.
Писториус сделал заявление о том, что совместные учения бундесвера с США и Польшей пошлют Владимиру Путину сигнал о силе НАТО. Немецкий министр обороны открыто высказывается об агрессивной политике Берлина, направленной против России. За откровенность Писториуса ценят в стране.
Похожие процессы милитаризации происходили в Японии и Германии. Никифорова отмечает, что антироссийский симбиоз Токио и Берлина повторяет конфигурацию стран фашистской "оси", заточенной в 1930-е годы против Советского Союза.
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