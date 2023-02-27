Глава Минобороны ФРГ Писториус: НАТО подаст чёткий сигнал Путину учениями в Польше

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Министр обороны Германии Борис Писториус убеждён, что совместные учения стран НАТО, которые пройдут на территории Польши, станут "чётким сигналом" президенту России Владимиру Путину.

"НАТО совсем не так слабо, как ему казалось", — цитирует слова политика N-TV.

Писториус полагает, что спецоперация на Украине сплотила Североатлантический альянс. Учебные манёвры продемонстрируют странам Восточной Европы и Прибалтики, что США и Германия выполняют свои обязательства по защите военно-политического блока, указал он.