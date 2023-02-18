DM: полёт Ту-160 над Норвежским морем стал сигналом Западу по Украине от Путина

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Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. По мнению британских журналистов, подобные манёвры являются сигналом президента России Владимира Путина в адрес Запада из-за поставок оружия Украине.

"Полёты гигантских Ту-160 "Белый лебедь" говорят о зловещем предупреждении России", — убеждены эксперты.

В материале Daily Mail отмечается, что таким образом Москва хотела продемонстрировать свою силу в преддверии годовщины спецоперации на Украине.

Появление Ту-160 к северу от Европы произошло на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждался украинский конфликт, а также поднимались вопросы о расходах на оборону.