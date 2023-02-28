Болельщики из Польши вывесили на матче баннер с перечёркнутым тризубом: "Это не наша война"

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Футбольный матч двух польских клубов "Шлёнск" и "Лех" отметился крупным скандалом. Во время второго тайма трибуну стадиона во Вроцлаве болельщики "украсили" антиукраинским баннером.

Можно предположить, что надпись "Это не наша война" и перечеркнутый тризуб украинских националистов стали ответом на поведение молодых беженцев с Украины, которые терроризируют горожан.

Руководство клуба "Шлёнск", чьи фанаты вывесили баннер, поспешило напомнить, что сначала СВО посылает на Украину гуманитарную помощь и всячески помогает Киеву, пишет польская издание Gazeta Wroclawska.

Это не первая подобная акция болельщиков во Вроцлаве. Несколько месяцев назад, также во время матча, они вывешивали баннер "Нет украинизации Польши".