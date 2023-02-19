Жители польского Вроцлава жалуются в соцсетях на молодых беженцев с Украины, которые маршируют большими группами по улицам с нацистскими лозунгами.
Украинские юноши в спортивной одежде буквально оккупируют торговые центры города, задирая местных.
В польских соцсетях распространяют ролик, в котором группа из сотни молодых мигрантов устроила настоящее шествие.
"Марш по Вроцлаву, демонстрация силы украинцев. Только почему они не на востоке Украины, где всё больше поляков воюет за их страну", — задаётся в комментариях под видео вопросом один из горожан.
Ранее переехавшие в Канаду жители Украины пожаловались, что страна оказалась отсталой: там до сих пор пользуются дисковыми телефонами и пишут бумажные письма.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.