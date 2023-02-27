Немецкий аналитик Габор Штайнгарт заявил, что Запад создаёт "дымовую завесу" в отношениях между политиками США, Евросоюза и Украины. По его словам, неудобная правда в том, что президент Незалежной Владимир Зеленский планомерно теряет поддержку своих партнёров.
Солидарность с Украиной, о которой говорит Запад, вероятно, просто политический трек и на самом деле дела обстоят не так хорошо.
"Неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко, — пояснил Штайнгарт в статье для Focus. — Общественная поддержка Украины ослабевает. Сторонники страны должны сделать то, что они до сих пор делали недостаточно, — объясниться самим и объяснить свои мотивы".
По словам аналитика, ситуация на мировой политической арене далека от идеологических лозунгов. Часть стран продолжает торгово-экономические отношения с Россией и закупает у Москвы топливо. В США появились противники помощи Киеву в высших эшелонах власти, которые активно и открыто критикуют линию президента США Джо Байдена.
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