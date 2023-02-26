Глава ЦРУ Бёрнс: мы предоставляем Украине разведданные для боевых действий против РФ

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В Центральном разведывательном управлении США подтвердили, что американское ведомство предоставляет Киеву разведывательные данные, на основе которых ВСУ планируют военные операции против ВС РФ.

Информацию озвучил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в эфире американского телеканала.

Он добавил, что таким образом Вашингтон "помогает (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.) защищать его страну".

Ранее аналитики Института изучения войны из США выразили озабоченность планами Китая, так как Пекин всерьёз обсуждается возможность отправки ударных беспилотников и боеприпасов для российской армии.