В Центральном разведывательном управлении США подтвердили, что американское ведомство предоставляет Киеву разведывательные данные, на основе которых ВСУ планируют военные операции против ВС РФ.
Информацию озвучил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в эфире американского телеканала.
Он добавил, что таким образом Вашингтон "помогает (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.) защищать его страну".
Ранее аналитики Института изучения войны из США выразили озабоченность планами Китая, так как Пекин всерьёз обсуждается возможность отправки ударных беспилотников и боеприпасов для российской армии.
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