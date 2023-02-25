ISW: Китай всерьёз рассматривает возможность отправки смертоносной помощи России

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) уверены, что власти КНР сейчас обсуждают возможность продажи новейшего оружия России.

"Китай серьёзно рассматривает возможность отправки смертоносной помощи в РФ на фоне продолжающегося давления со стороны западных санкционных режимов на оборонно-промышленную базу России", — уточнили эксперты из США в очередном докладе, ссылаясь на данные разведки.

Пока, по мнению специалистов ISW, в Пекине не приняли окончательного решения, но поставки ударных беспилотников и боеприпасов обсуждаются на многочисленных встречах с российскими официальными лицами.

Ранее военный эксперт предположил, что для победы на Украине осталось уничтожить около 300 тысяч националистов.