Украинка Снежана Чайкина, оставившая супруга на родине, переехала с близкими в Великобританию и сейчас живёт в доме министра Гранта Шаппса, сообщают местные СМИ.
Политик рассказал журналистам, что его семья согласилась приютить не только мигрантку с Украины, также в доме нашлось место для её матери и малолетнего сына. Приехавшим в апреле беженцам отдали для проживания комнату старшего сына министра.
"Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья", — цитирует Шаппса издание Sky News.
Чайкина пояснила авторам материала, что её муж сумел выехать с Украины и сейчас находится в Польше, надеясь приехать к своей семье в Великобританию.
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