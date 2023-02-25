Украинская беженка бросила мужа на родине и переехала в дом британского министра Шаппса

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Украинка Снежана Чайкина, оставившая супруга на родине, переехала с близкими в Великобританию и сейчас живёт в доме министра Гранта Шаппса, сообщают местные СМИ.

Политик рассказал журналистам, что его семья согласилась приютить не только мигрантку с Украины, также в доме нашлось место для её матери и малолетнего сына. Приехавшим в апреле беженцам отдали для проживания комнату старшего сына министра.

"Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья", — цитирует Шаппса издание Sky News.

Чайкина пояснила авторам материала, что её муж сумел выехать с Украины и сейчас находится в Польше, надеясь приехать к своей семье в Великобританию.