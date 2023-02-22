SFС: украинские беженцы пожаловались, что школа в Сан-Франциско не похожа на кино и сериалы

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Семью украинских мигрантов, перебравшуюся в американский Сан-Франциско, шокировали хаос и беспорядки в местной школе.

Женщина с Украины решила переехать в США вместе с несовершеннолетней дочерью после начала спецоперации. Для нового места жительства беженцы выбрали Сан-Франциско, потому как часто видели этот город в фильмах и сериалах. Оказалось, реальность далека от представленных в телевизоре идиллических условий, особенно это касается школ.

"Я думала, что тут будет лучше, потому что это Сан-Франциско. Но через два дня я увидела всё, что происходит в школе", — рассказала 13-летняя Яна журналистам издания San Francisco Сhronicle.

По словам девочки, ей уже неоднократно приходилось видеть срыв уроков, ругань с учителями и многое другое. Через месяц обучения у подростка украли телефон, а после однокласники и вовсе стали угрожать расправой.