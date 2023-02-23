В Швейцарии сообщили о начале секретных переговоров по Украине

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что его страна принимает в Женеве секретные переговоры по Украине. Он уточнил, что эти переговоры проходят не на самом высоком уровне.

"Мы всегда предлагаем свои добрые услуги, но вопрос в том, что с этим сделают обе стороны, Россия и Украина. Международная Женева принимает секретные переговоры, хотя в настоящее время они проходят не на самом высоком уровне", — цитирует интервью Кассиса газете "Тан" РИА "Новости".

Он также напомнил, что Россия отклонила запрос Украины на то, чтобы её интересы в Российской Федерации представляла Швейцария. Такой вариант был реализован после того, как были разорваны дипломатические отношения между Россией и Грузией.

Но сейчас Россия не считает Швейцарию нейтральной стороной, напомнил Кассис. Хотя при этом он полагает, что РФ по-прежнему пользуется переговорными площадками, которые предоставляет Швейцария.

Стоит напомнить, что Швейцария присоединилась практически ко всем санкциям, которые Евросоюз ввёл в отношении нашей страны. В том числе в Швейцарии были заморожены российские государственные и частные активы. В России это государство внесено в список недружественных стран.

Ранее сообщалось, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse — еще на более чем 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.

Впрочем, ранее правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной.

"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям", — было сказано в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Однако окончательно от этой идеи власти страны не отказались, оговорив, что она продолжает обсуждаться на международном уровне.