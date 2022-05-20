Россия не планирует выходить из Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявило постпредство РФ при международных организациях в Женеве.
"Что касается слухов о том, что Россия выйдет из ВОЗ, — они не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.
В постпредстве добавили, что Россия планирует принять участие в предстоящей Всемирной ассамблее здравоохранения и в целом продолжать продуктивную работу в международной организации.
О необходимости выхода России из ВОЗ ранее заявил сенатор Григорий Карасин. По его словам, МИД РФ направил в Госдуму предложения по денонсации соглашений с ВОЗ, а также с Всемирной торговой организацией.
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