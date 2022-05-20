Постпредство в Женеве опровергло информацию о выходе России из ВОЗ

Россия не планирует выходить из Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявило постпредство РФ при международных организациях в Женеве.

"Что касается слухов о том, что Россия выйдет из ВОЗ, — они не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что Россия планирует принять участие в предстоящей Всемирной ассамблее здравоохранения и в целом продолжать продуктивную работу в международной организации.

О необходимости выхода России из ВОЗ ранее заявил сенатор Григорий Карасин. По его словам, МИД РФ направил в Госдуму предложения по денонсации соглашений с ВОЗ, а также с Всемирной торговой организацией.