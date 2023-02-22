Буданов заявил о необходимости создания "зоны безопасности" на границе с РФ

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По словам главы главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, Украине стоит задуматься о создании "зоны безопасности" вдоль границы с Россией, ширина которой должна составить от 40 до 100 км.

"Мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Каким образом этого добиться — есть много вариантов. Её ширина может быть 100 километров, но и 40 километров будет более-менее нормально", — сказал Буданов в интервью изданию Forbes. ua.

Глава ГУР МО уточнил, что зона безопасности должна представлять из себя демилитаризованную полосу, которая будет находится под специальным контролем для того, чтобы успеть отреагировать на ситуацию.

"Чтобы вы верно поняли мою логику. Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость", — уточнил Буданов.

Начальник главного управления разведки украинского минобороны добавил, что окончательное решение о создании такой "зоны безопасности" должен принять лидер Украины Владимир Зеленский.