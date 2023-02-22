Многие крупные пожары, произошедшие в России за последнее время, произошли не случайно. Об этом заявил глава главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов отметил, что возгорания в РФ происходят "не просто так".
"Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит… Понятно, что оно не просто так горит", — сказал Буданов в беседе с Forbes. ua.
Таким образом начальник украинской военной разведки ответил на вопрос о причинах крупных пожаров на территории России.
Ранее Буданов предсказал "решающие" бои для Киева, которые, по его прогнозам, должны состояться с середины и до конца весны.
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