Глава военной разведки Украины Буданов заявил о "неслучайности" многих крупных пожаров в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие крупные пожары, произошедшие в России за последнее время, произошли не случайно. Об этом заявил глава главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что возгорания в РФ происходят "не просто так".

"Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит… Понятно, что оно не просто так горит", — сказал Буданов в беседе с Forbes. ua.

Таким образом начальник украинской военной разведки ответил на вопрос о причинах крупных пожаров на территории России.

Ранее Буданов предсказал "решающие" бои для Киева, которые, по его прогнозам, должны состояться с середины и до конца весны.