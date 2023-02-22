Военные склады стран НАТО практически опустели, и Украина скоро останется без оружия, а значит США нужно мирное соглашение с РФ, заявил политолог Малек Дудаков.
Чтобы усилить позиции Киева за столом переговоров с Москвой, Вашингтону необходимы военные успехи ВСУ, причём в ближайшие месяцы, добавил он.
"Байдену нужно кровь из носу показывать успехи сейчас, весной-летом. И, например, осенью договариваться с Россией", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
В ином случае, отметил политолог, боевики уже к сентябрю останутся без американской и европейской тяжелой техники, так как имеющиеся у националистов танки и броневики НАТО будут уничтожены российской армией, а замену им найти станет невозможно.
Ранее украинский офицер рассказал, что Артёмовск (Бахмут) превратился в город смерти, а ВС РФ наступают сразу по трём направлениям.
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