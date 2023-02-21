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РИА Новости: страны Запада перед Китаем провели русскую красную линию

1:04
Мир

Политические процессы между Россией, КНР и США стремительно набирают обороты. Китайский дипломат Ван И прибыл в Москву. Не исключается, что Владимир Путин проведёт с ним переговоры.

РИА Новости: страны Запада перед Китаем провели русскую красную линию

Данный визит негативно восприняли Соединённые Штаты. Во время переговоров в Мюнхене Ван И сообщил госсекретарю Энтони Блинкену, что Китай не намерен соглашаться с критикой отношений России и Китая.

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов провёл анализ последних политических шагов США и Евросоюза и сделал вывод о том, что Запад попытался провести перед Китаем русскую красную линию.

Уничтожением китайского аэростата Вашингтон хотел сделать предупреждение Пекину по поводу укрепления связей с Россией. Обсуждение инцидента до сих пор продолжается во всём мире.

Кроме того, Блинкен предупредил Ван И о серьёзных последствиях оказания военной помощи РФ, отметил Акопов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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