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Журналист Bild Рёпке сообщил о прибытии Байдена в Киев

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Мир

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что лидер США Джо Байден находится на территории Киева.

Журналист Bild Рёпке сообщил о прибытии Байдена в Киев

"Какой сильный знак диктатору Путину", — подчеркнул публицист.

Ранее известный адвокат и блогер Марк Фейгин*, который регулярно проводит эфиры вместе с экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем, заявил о прибытии американского лидера на Украину.

Известно, что Киев и Вашингтон не подтверждали информацию о рабочей поездке Байдена.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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