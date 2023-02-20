Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что лидер США Джо Байден находится на территории Киева.
"Какой сильный знак диктатору Путину", — подчеркнул публицист.
Ранее известный адвокат и блогер Марк Фейгин*, который регулярно проводит эфиры вместе с экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем, заявил о прибытии американского лидера на Украину.
Известно, что Киев и Вашингтон не подтверждали информацию о рабочей поездке Байдена.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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