Блогер Фейгин*: Байден находится в Киеве

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Популярный адвокат Марк Фейгин* сказал, что американский президент Джо Байден прибыл на Украину.

"Байден в Киеве", — написал блогер.

При этом власти США и Украины не подтверждали, что президент посетил эту страну.

Известно, что Фейгин постоянно проводит эфиры с участием бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Ранее журналисты CNN-News18 заявили, что Байден намерен обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину.

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