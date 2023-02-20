Популярный адвокат Марк Фейгин* сказал, что американский президент Джо Байден прибыл на Украину.
"Байден в Киеве", — написал блогер.
При этом власти США и Украины не подтверждали, что президент посетил эту страну.
Известно, что Фейгин постоянно проводит эфиры с участием бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.
Ранее журналисты CNN-News18 заявили, что Байден намерен обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину.
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