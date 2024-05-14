Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасой из индейки

Этот молочный грибной суп с рисом и колбасой из индейки вам точно придётся по душе.
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Ингредиенты
1-1/2 стакана воды
1 чашка молока
1/2 стакана сырого риса
1/3 стакана цельнозерновой или ореховой муки
Куриный бульон
Копчёная колбаса из индейки
2 столовые ложки сливочного масла
1 большая луковица, нарезанная
250 г нарезанных свежих грибов
Чёрный перец по вкусу
Приготовление
Отварите рис.
В глубоком сотейнике обжарьте колбасу на среднем огне в течение 3-4 минут.
Смешайте муку и полстакана бульона. В той же сковороде нагрейте сливочное масло на среднем огне, затем обжарьте лук и грибы примерно 4-5 минут. Добавьте оставшийся бульон и постепенно вмешайте мучную смесь. Доведите до кипения, затем варите и помешивайте, пока смесь не загустеет, примерно 2-3 минуты. Добавьте молоко, перец, рис и колбасу. Время от времени помешивайте. Разлейте суп по тарелкам.