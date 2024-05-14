Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасой из индейки

Простой рецепт грибного супа с рисом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот молочный грибной суп с рисом и колбасой из индейки вам точно придётся по душе.

Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1-1/2 стакана воды

1 чашка молока

1/2 стакана сырого риса

1/3 стакана цельнозерновой или ореховой муки

Куриный бульон

Копчёная колбаса из индейки

2 столовые ложки сливочного масла

1 большая луковица, нарезанная

250 г нарезанных свежих грибов

Чёрный перец по вкусу

Приготовление

Отварите рис. В глубоком сотейнике обжарьте колбасу на среднем огне в течение 3-4 минут. Смешайте муку и полстакана бульона. В той же сковороде нагрейте сливочное масло на среднем огне, затем обжарьте лук и грибы примерно 4-5 минут. Добавьте оставшийся бульон и постепенно вмешайте мучную смесь. Доведите до кипения, затем варите и помешивайте, пока смесь не загустеет, примерно 2-3 минуты. Добавьте молоко, перец, рис и колбасу. Время от времени помешивайте. Разлейте суп по тарелкам.