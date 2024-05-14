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Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасой из индейки

Простой рецепт грибного супа с рисом

1:10
Еда

Этот молочный грибной суп с рисом и колбасой из индейки вам точно придётся по душе.

Простой рецепт грибного супа с рисом
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1-1/2 стакана воды
  • 1 чашка молока
  • 1/2 стакана сырого риса
  • 1/3 стакана цельнозерновой или ореховой муки
  • Куриный бульон
  • Копчёная колбаса из индейки
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1 большая луковица, нарезанная
  • 250 г нарезанных свежих грибов
  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите рис.
  2. В глубоком сотейнике обжарьте колбасу на среднем огне в течение 3-4 минут.
  3. Смешайте муку и полстакана бульона. В той же сковороде нагрейте сливочное масло на среднем огне, затем обжарьте лук и грибы примерно 4-5 минут. Добавьте оставшийся бульон и постепенно вмешайте мучную смесь. Доведите до кипения, затем варите и помешивайте, пока смесь не загустеет, примерно 2-3 минуты. Добавьте молоко, перец, рис и колбасу. Время от времени помешивайте. Разлейте суп по тарелкам.
Полезный, легкий и быстрый МОЛОЧНЫЙ ГРИБНОЙ СУП
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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