Новое поле битвы: Еврокомиссия требует блокировать Huawei в испанской 5G сети

Брюссель требует от правительства Испании доказательства того, что оно внедрило эффективную систему ограничения доступа китайской компании Huawei к сети 5G.
Газета El País сообщила, что Еврокомиссия предоставила Мадриду двухмесячный срок для оценки четвертого платежа из европейских фондов в размере €10 млрд.
Брюссель давит на правительство Испании, требуя достаточных гарантий в отношении ограничения доступа к поставщикам, представляющим риск, при развертывании сетей 5G.
Это означает ужесточение запрета на Huawei для сохранения европейской стратегической автономии. Это один из этапов для получения четвертого платежа из фондов.
Мадрид считает свои обязательства выполненными после утверждения схемы безопасности 5G 30 апреля. Власти Испании открыли возможность определять поставщиков, подвергающихся риску, и требуют от операторов проводить анализ рисков и диверсифицировать поставки технологий.
Однако Брюссель до сих пор не убедился в достаточности предоставленных гарантий.
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